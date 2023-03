Thering soll Landeschef der Hamburger CDU werden Stand: 19.03.2023 12:42 Uhr Die Hamburger CDU stellt sich für die kommende Bürgerschaftswahl personell neu auf. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Dennis Thering soll auch den Landesvorsitz übernehmen.

Knapp zwei Jahre vor der Bürgerschaftswahl soll der CDU-Fraktionsvorsitzende Dennis Thering die Partei wieder auf die Erfolgsspur führen. Mit der neuen Doppelfunktion macht die CDU deutlich: Thering ist ihre Nummer eins. Dieser hatte bereits angekündigt als Spitzenkandidat in den Bürgerschaftswahlkampf ziehen zu wollen.

CDU will wieder entscheidende Rolle spielen

Thering sagte: "Ich übernehme mit diesem Schritt Verantwortung für die gesamte CDU Hamburg und meine Heimatstadt." Nach der historischen Wahlniederlage bei der vergangenen Bürgerschaftswahl will die CDU nach eigener Aussage 2025 wieder eine entscheidende Rolle spielen. Die Christdemokraten wollen mit den Themen Innere Sicherheit, Verkehrs-, Wirtschafts- und Bildungspolitik punkten.

Noch-Landeschef Ploß konzentriert sich auf Arbeit in Berlin

Der bisherige Landesvorsitzende Christoph Ploß will sich auf seine Arbeit als Abgeordneter in Berlin konzentrieren und auch bei der nächsten Bundestagswahl wieder die Landesliste der Hamburger CDU anführen. Der Landesvorstand der CDU hat Dennis Thering heute auf seiner Klausurtagung einstimmig zum Landesvorsitzenden nominiert. Seine Wahl soll bei der nächsten Sitzung des Landesausschusses am 3. April stattfinden .

