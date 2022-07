Stand: 30.07.2022 09:21 Uhr Thering: Kraftwerk Moorburg sollte wieder ans Netz gehen

Hamburgs CDU-Fraktionschef Dennis Thering hat sich in die Debatte um das Kohlekraftwerk Moorburg eingeschaltet. Weil Energie knapp zu werden droht, sollte seiner Meinung nach das stillgelegte Kraftwerk wieder ans Netz gehen. Finanziell müsse der Bund die Stadt dafür unterstützen, meinte Thering. Zuletzt hatte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) öffentlich darüber nachgedacht Moorburg wieder in Betrieb zu nehmen. Betreiber Vattenfall will das Kraftwerk nicht wieder hochfahren. Auch Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) ist dagegen. | Sendedatum NDR 90,3: 30.07.2022 08:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.07.2022 | 08:00 Uhr