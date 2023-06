Stand: 16.06.2023 11:30 Uhr Teufelsbrück: Barkasse auf Grund gelaufen

Vor dem Fähranleger Teufelsbrück in Klein-Flottbek ist am Freitagmorgen bei Niedrigwasser eine Barkasse auf Grund gelaufen. An Bord war eine Schulklasse. Rettungskräfte fuhren mit einem Boot zu ihnen, mussten aber nicht eingreifen. Bei auflaufendem Wasser konnten die Kinder und ihre Betreuer nach rund einer halben Stunde ihre Elfahrt fortsetzen.

