Terrorverdächtige aus Türkei in Hamburg gelandet

Eine von der Türkei als "ausländische Terroristenkämpferin" eingestufte Frau ist nach Hamburg abgeschoben worden. Eine Maschine mit der Verdächtigen an Bord landete nach Angaben der Bundespolizei am Mittwochabend auf dem Helmut Schmidt Airport.

Söhne offenbar mit an Bord

In dem aus Istanbul kommenden Flieger saßen neben der jungen Frau aus Norderstedt auch ihre beiden Söhne im Alter von zwei und vier Jahren. Die Frau wurde noch im Flieger von Bundespolizisten festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft NDR 90,3 bestätigte. Sie soll vor den Ermittlungsrichter des Hanseatischen Oberlandesgerichts kommen. Die Kinder werden jetzt von der Jugendbehörde betreut.

Ist die Frau IS-Anhängerin?

Die junge Frau aus Norderstedt soll 2013 nach Syrien zur Terrorormiliz Islamischer Staat (IS) gegangen sein. Die Türkei schiebt seit Wochen Menschen mit angeblichen Verbindungen zu Terrororganisationen in ihre Heimatländer ab. Das türkische Militär hatte im Oktober in Nordsyrien nahe der Grenze zur Türkei eine Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG begonnen, die von der türkischen Regierung als Terrororganisation betrachtet wird. Dabei wurden offiziellen Angaben zufolge auch 287 IS-Anhänger festgenommen, darunter Frauen und Kinder. Die YPG hatte zahlreiche IS-Kämpfer und Angehörige in Haft gehalten.

