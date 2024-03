Stand: 22.03.2024 16:11 Uhr Termine der Müllabfuhr wegen Osterfeiertagen vorverlegt

Am Samstag wird der Müll in Hamburg früher abgeholt als üblich. Laut Stadtreinigung betrifft das den Abfall, der eigentlich am Montag abgeholt werden würde. Entsprechend wird am Montag der Müll von Dienstag abgeholt. Dieses Schema zieht sich dann in der gesamten Woche durch. Grund für die abweichenden Zeiten sind die Osterfeiertage.

