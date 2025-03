Termin für zweite Sprengung am Kraftwerk Moorburg weiter unklar Stand: 26.03.2025 17:13 Uhr Eigentlich sollten am Sonntag zwei Kesselhäuser des stillgelegten Kraftwerks in Hamburg-Moorburg kontrolliert gesprengt werden. Doch am Ende fiel nur eines. Wann nun das zweite gesprengt werden soll, ist immer noch unklar.

Die erste Sprengung lief wie vorgesehen: Das Kesselhaus kippte langsam zur Seite und eine riesige Staubwolke stieg auf. Doch dann blieb es still. Das zweite Kesselhaus stand weiterhin unversehrt, nichts rührte sich.

Sprengstoff aus zweitem Kesselhaus wieder entfernt

Eine der Hauptsprengladungen hatte nicht gezündet, deshalb stehe das Gebäude noch. Das teilten die städtischen Energiewerke mit. Die genaue Ursache werde weiterhin von den Expertinnen und Experten untersucht. Allerdings sei inzwischen der nicht detonierte Sprengstoff geborgen worden, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Zuvor waren im Keller des Kesselhauses 600 Kilogramm Sprengstoff in extra gebohrten Löchern deponiert worden.

Wann das Gebäude nun gesprengt werden soll, ist noch offen. Ein neuer Termin soll jetzt mit den zuständigen Behörden abgestimmt werden. Für eine erneute Sprengung sind umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen und Sperrungen an Land und auf der Süderelbe nötig.

VIDEO: Moorburg: Kesselhaus-Sprengung klappt nur halb (3 Min)

Abrissarbeiten laufen schon länger

Seit eineinhalb Jahren laufen in Hamburg die Abrissarbeiten am ehemaligen Kohlekraftwerk Moorburg. Drei Milliarden Euro hatte das einst modernste und effektivste Steinkohlekraftwerk in Deutschland gekostet. Im November war bereits der markante, 140 Meter hohe Doppel-Schornstein gesprengt worden.

Künftig Elektrolyseur an gleicher Stelle

Mitte des Jahres sollen die ersten freigeräumten Flächen des ehemaligen Kraftwerks Moorburg dann übergeben werden, damit dort mit dem Bau eines Elektrolyseurs begonnen werden kann. Die Anlage soll von 2027 an dann sogenannten grünen Wasserstoff produzieren - also Wasserstoff, der mithilfe von umweltfreundlich erzeugtem Strom hergestellt wird.

Nicht alles wird abgerissen

Teile der bestehenden Infrastruktur und der Anlagen können laut Wirtschaftsbehörde künftig für die Wasserstofferzeugung genutzt werden. So bleiben etwa die Anlagen zur Wasseraufbereitung sowie das Werkstatt- und Lagergebäude erhalten. Der bereits vorhandene Anschluss an das Höchstspannungsnetz, über den der Elektrolyseur künftig mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt wird, wird umgebaut und verlegt.

