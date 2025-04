Stand: 27.04.2025 16:44 Uhr Tennis: Zverev schafft es ins Achtelfinale von Madrid

Der Hamburger Tennisprofi Alexander Zverev hat sich nach einem Fehlstart und viel Ärger über das Hawk-Eye ins Achtelfinale des ATP-Masters in Madrid gekämpft. Der Weltranglistenzweite aus Hamburg setzte sich gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:0) durch und feierte damit seinen siebten Erfolg in Serie. In Zverevs Box jubelte auch Ex-Fußballer Toni Kroos.

