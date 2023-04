Stand: 12.04.2023 15:11 Uhr Tennis: Zverev zieht in Monte Carlo ins Achtelfinale ein

Der Hamburger Tennisprofi Alexander Zverev hat beim Turnier in Monte Carlo souverän das Achtelfinale erreicht. In seinem Zweitrundenmatch schlug der Olympiasieger den Spanier Roberto Bautista Agut am Mittwoch mit 6:4 und 6:4. Zverevs Davis-Cup-Kollege Jan-Lennard Struff zog zuvor ebenfalls in die Runde der besten 16 ein. Gegen den Australier Alex de Minaur überraschte der Qualifikant und gewann souverän mit 6:3 und 6:2.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 12.04.2023 | 15:00 Uhr