Stand: 23.02.2024 13:42 Uhr Tennis: Zverev im Halbfinale von Los Cabos

Der Hamburger Tennis-Profi Alexander Zverev nimmt den ersten Titelgewinn in diesem Jahr in den Blick: Er steht im Halbfinale des ATP-Turniers in Los Cabos. Zverev setzte sich im Viertelfinale in Mexiko mit 6:3 und 6:4 gegen den Australier Thanasi Kokkinakis durch. Im Halbfinale trifft der topgesetzte Olympiasieger nun auf Kokkinakis' Landsmann Jordan Thompson.

