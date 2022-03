Stand: 26.03.2022 06:03 Uhr Tennis: Zverev gewinnt in Miami gegen Coric

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sich beim Turnier in Miami zurück in die Erfolgsspur gekämpft. Der 24 Jahre alte Hamburger gewann in der zweiten Runde gegen den Kroaten Borna Coric mit 6:4, 3:6, 6:3. Zverev hatte in der ersten Runde von einem Freilos profitiert. Für Zverev war es der erste Einzelsieg auf der ATP-Tour seit seinem Ausraster beim Turnier in Acapulco vor gut einem Monat. | Sendedatum NDR 90,3: 26.03.2022 06:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.03.2022 | 06:30 Uhr