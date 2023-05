Stand: 30.05.2023 16:38 Uhr Tennis: Zverev gewinnt Auftaktmatch bei den French Open

Der Hamburger Tennisprofi Alexander Zverev hat am Dienstag sein Auftaktmatch bei den French Open gewonnen. Zverev bezwang den Südafrikaner Lloyd Harris in drei Sätzen mit 7:6 (8:6), 7:6 (7:0) und 6:1. In der zweiten Runde trifft er nun auf den ungesetzten Slowaken Alex Molcan. Vor einem Jahr hatte sich Zverev beim Turnier in Paris schwer verletzt. Seitdem kämpft er um seine Form.

