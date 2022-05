Stand: 13.05.2022 17:22 Uhr Tennis: Zverev erreicht in Rom das Halbfinale

Kurz vor den French Open kommt Alexander Zverev immer besser in Schwung. Beim Tennis-Turnier in Rom schaffte er am Freitag den Sprung ins Halbfinale. Der 25-Jährige setzte sich gegen den Chilenen Cristian Garin mit 7:5, 6:2 durch. Im Kampf um den Finaleinzug bekommt es Zverev am Sonnabend mit dem Griechen Stefanos Tsitsipas zu tun. | Sendedatum NDR 90,3: 13.05.2022 16:30