Stand: 01.03.2023 16:44 Uhr Tennis: Zverev erreicht Viertelfinale in Dubai

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim Turnier in Dubai sein Achtelfinale gegen den Australier Christopher O'Connell am Mittwoch mit 7:5 und 6:4 gewonnen. Der 25-Jährige schaffte damit den Sprung ins Viertelfinale - und damit schon jetzt das bislang beste Ergebnis in diesem Jahr. Zverev trifft nun auf den Italiener Lorenzo Sonego.

