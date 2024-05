Stand: 17.05.2024 18:17 Uhr Tennis: Zverev erreicht Finale in Rom

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist nur noch einen Schritt von seinem ersten Turniersieg in diesem Jahr entfernt. Der an Position drei gesetzte Hamburger setzte sich im Halbfinale des Turniers in Rom gegen den Chilenen Alejandro Tabilo mit 1:6, 7:6 und 6:2 durch.

