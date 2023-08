Stand: 16.08.2023 19:18 Uhr Tennis: Zverev erreicht Achtelfinale in Cincinnati

Alexander Zverev hat beim Tennisturnier in Cincinnati das Achtelfinale erreicht. Der 26 Jahre alte Hamburger bezwang am Mittwoch den Japaner Yoshihito Nishioka mit 7:5, 6:4. Im ersten Satz beschwerte sich Zverev dabei mehrfach bei den Offiziellen über störende Klänge aus den Boxen des Nebenplatzes, kämpfte sich dann aber durch. Zverev trifft nun auf den Russen Daniil Medwedew, dem er in diesem Jahr bereits dreimal unterlag.

