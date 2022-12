Stand: 08.12.2022 16:28 Uhr Tennis: Zverev-Comeback mit Sieg gegen Thiem bei Showmatch

Der Hamburger Tennis-Profi Alexander Zverev hat 188 Tage nach seiner schweren Knöchelverletzung ein Comeback gefeiert. Bei einem Showevent in Saudi-Arabien besiegte der Olympiasieger den Österreicher Dominic Thiem mit 10:8 und 10:7 in einem Matchtiebreak-Format. Zverev hatte seit seiner schweren Knöchelverletzung am 3. Juni im Halbfinale der French Open zuvor kein Match mehr absolviert.

