Stand: 18.03.2024 11:01 Uhr Tennis-Weltrangliste: Zverev zurück in den Top Fünf

Alexander Zverev ist nach seinem Viertelfinaleinzug in Indian Wells unter die Top Fünf der Tennis-Weltrangliste zurückgekehrt. Der Hamburger gehörte zuletzt im Oktober 2022 zu den besten fünf Spielern, danach rutschte er durch die Zwangspause nach seiner schweren Knöchelverletzung im Ranking bis auf Platz 27 ab. In der aktuellen Rangliste kletterte er um einen Platz und überholte Andrej Rublew. An der Spitze bleibt Novak Djokovic.

