Stand: 24.02.2025 17:12 Uhr Tennis-Weltrangliste: Lys erstmals beste Deutsche

Im deutschen Frauentennis gibt es eine neue Nummer eins: Die Hamburgerin Eva Lys kletterte in der Weltrangliste auf Platz 77 und überholte damit Tatjana Maria (79.) und Laura Siegemund (83.). Die 23-Jährige steht damit erstmals an der Spitze des deutschen Rankings. Lys hatte bei den Australian Open ein kleines Kapitel Tennisgeschichte geschrieben. Als erster weiblicher "Lucky Loser" erreichte sie das Achtelfinale in Melbourne. Auch im Anschluss überzeugte Lys mit guten Leistungen. Bei den Männern ist der Hamburger Alexander Zverev in der Weltrangiste weiterhin Zweiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.02.2025 | 16:30 Uhr