Stand: 11.12.2022 17:18 Uhr Tennis: Seidel feiert Sieg bei Deutschen Meisterschaften

Ella Seidel vom Club an der Alster aus Hamburg hat am Sonntag das Finale der Deutschen Meisterschaften im Tennis gewonnen. Sie setzte sich in Biberach mit 6:4 und 7:5 gegen Sonja Zhenikhova aus Berlin durch.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 11.12.2022 | 16:30 Uhr