Stand: 14.01.2024 07:37 Uhr Tennis: Korpatsch in der zweiten Runde der Australian Open

Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat bei den Australian Open die zweite Runde erreicht. Die 28-Jährige setzte sich am Sonntag in Melbourne gegen die Britin Jodie Burrage mit 2:6, 6:3, 6:0 durch. Korpatsch verwandelte nach 1:51 Stunden ihren zweiten Matchball. Die Hamburgerin steht damit zum ersten Mal in Melbourne in der zweiten Runde. Dort bekommt sie es nun mit der an Nummer neun gesetzten Tschechin Barbora Krejcikova zu tun.

