Stand: 05.07.2023 20:36 Uhr Tennis: Korpatsch in Wimbledon weiter, Zverev muss warten

Tamara Korpatsch hat in Wimbledon als erste deutsche Tennisspielerin die zweite Runde erreicht. Die 28 Jahre alte Hamburgerin gewann am Mittwoch in London ihr Match gegen die kanadische Qualifikantin Carol Zhao mit 1:6, 6:4 und 6:2. Alexander Zverev muss derweil weiter auf sein Auftaktmatch warten. Weitere Niederschläge in London sorgten für die Verlegung seines Spiels gegen den Niederländer Gijs Brouwer auf Donnerstag.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 05.07.2023 | 20:00 Uhr