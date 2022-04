Stand: 27.04.2022 16:04 Uhr Tennis: Frühes Aus für Zverev in München

Alexander Zverev ist beim Tennisturnier in München sang- und klanglos gescheitert. Der an Nummer eins gesetzte Hamburger enttäuschte in seinem Auftaktmatch und unterlag dem 18 Jahre alten Dänen Holger Rune deutlich mit 3:6 und 2:6. Nach etwas mehr als 90 Minuten nutzte Rune auf dem Center Court seinen zweiten Matchball. | Sendedatum NDR 90,3: 27.04.2022 16:30

