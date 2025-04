Stand: 04.04.2025 07:20 Uhr Tennis: Eva Lys aus Hamburg erreicht Viertelfinale in Spanien

Die Hamburger Tennisspielerin Eva Lys steht im Viertelfinale des WTA-Tennisturniers in La Bisbal d'Emporda (Spanien). Die 23-Jährige setzte sich am Donnerstag in der Runde der letzten 16 gegen die Lokalmatadorin Marina Bassols Ribera mit 6:1, 6:4 durch. Nächste Gegnerin der Australian-Open-Achtelfinalistin ist nun die Ungarin Panna Udvardy.

