Stand: 31.01.2024 15:22 Uhr Tennis: Erkrankter Zverev fällt für Davis-Cup-Spiel in Ungarn aus

Der Hamburger Tennisprofi Alexander Zverev wird dem deutschen Davis-Cup-Team bei der anstehenden Qualifikationspartie in Ungarn fehlen. Der Australian-Open-Halbfinalist leide noch immer unter einem Infekt, der ihn bereits zuletzt in Melbourne geschwächt habe, teilte der Deutsche Tennis Bund am Mittwoch mit. Für den 26-Jährigen rückt Maximilian Marterer in das Team für die Partie an diesem Freitag und Sonnabend in Tatabanya.

