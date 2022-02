Telekom: Netzausfälle in Harburg dauern an Stand: 08.02.2022 11:43 Uhr Im Hamburger Süden gibt es derzeit Probleme im Festnetz und mit dem Mobilfunk der Telekom.

Nach Angaben eines Telekom-Sprechers durchtrennten Bauarbeiter am Montag eine Glasfaser-Hauptleitung an der Hannoverschen Straße im Bezirk Harburg. Dort wurden am auf einer Großbaustelle auch gleich noch mehrere Stahlträger in den Boden gerammt und mit Beton verfüllt - offenbar ohne, dass der Schaden bemerkt wurde.

Tausende Haushalte betroffen

Seitdem können Tausende Haushalte und Firmen im Bezirk und im Landkreis Harburg weder mobil noch über das Festnetz telefonieren oder ins Internet. Die genaue Anzahl der betroffenen Haushalte konnte der Telekom-Sprecher nicht nennen.

Arbeiten dauern an - bis Mittwoch?

Die Telekom-Techniker und -Technikerinnen hatten zunächst Mühe, das gekappte Glasfaserkabel auf der Großbaustelle überhaupt zu finden. Jetzt werde mit Hochdruck an der Reparatur gearbeitet. Läuft dabei alles glatt, kann der Schaden nach NDR Informationen voraussichtlich am Mittwoch behoben werden.

AUDIO: Telekom-Leitung im Hamburger Süden beschädigt (1 Min) Telekom-Leitung im Hamburger Süden beschädigt (1 Min)

