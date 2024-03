Stand: 11.03.2024 11:22 Uhr Teilnehmer-Rekord bei Stadtputzaktion "Hamburg räumt auf!"

An der Aktion "Hamburg räumt auf!" haben sich so viele Helferinnen und Helfer beteiligt wie noch nie. Das teilte die Stadtreinigung Hamburg am Montag mit. Demnach haben fast 102.000 Freiwillige in der Stadt zwischen dem 1. und 10. März etwa 118 Tonnen Müll gesammelt, das sind durchschnittlich 1,2 Kilogramm Müll pro Kopf. Bei der Stadtputzaktion wurden öffentliche Flächen, Schulwege oder Naturschutzgebiete gesäubert.

