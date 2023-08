Stand: 20.08.2023 18:22 Uhr Technische Probleme: Airbus dreht nach Hamburg um

Wegen eines Problems mit einem Triebwerk ist eine Lufthansa-Maschine auf dem Weg nach Frankfurt am Main kurz nach dem Start wieder in Fuhlsbüttel gelandet. Laut Lufthansa funktionierte eine Anzeige nicht, weshalb das Triebwerk abgeschaltet worden sei. Die Sicherheit an Bord der A321 sei zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen, hieß es. Das Flugzeug könne sicher und normal mit einem Triebwerk landen. Die Maschine bleibt zur weiteren Untersuchung in Hamburg. | NDR Hamburg Journal: 20.08.2023 19:30 Uhr

