Stand: 17.11.2023 20:03 Uhr Techniker Krankenkasse: Zahl der Frühchen in Hamburg geht zurück

Der Anteil der Kinder, die in Hamburg zu früh geboren werden, sinkt. Das geht zumindest aus Zahlen der Techniker Krankenkasse (TK) hervor. Im vergangenen Jahr waren demnach knapp sechs Prozent aller Entbindungen der TK-versicherten Frauen Frühgeburten. In den vergangenen fünf Jahren war die Quote stetig gesunken. Frühchen kommen in der Regel vor der 32. Schwangerschaftswoche zur Welt.

