Stand: 23.08.2023 12:38 Uhr Techniker Krankenkasse: Video-Sprechstunden weniger genutzt

Während der Corona-Pandemie wurden sie häufig genutzt: Die Video-Sprechstunden in Arztpraxen. Die Nachfrage geht jetzt in Hamburg aber wieder stark zurück, wie die Techniker Krankenkasse mitteilte. Im vergangenen Jahr haben sich Patientinnen und Patienten mehr als 47.000 Mal per Video von ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt beraten lassen. Das waren ein Drittel weniger Video-Sprechstunden als noch 2021.

