Stand: 22.12.2022 13:07 Uhr Techniker Krankenkasse: Rekordwert bei Krankenstand in Hamburg

Laut Techniker Krankenkasse (TK) ist der Krankenstand in Hamburg in diesem Jahr auf einen Rekordwert gestiegen. Schon jetzt liege er unter den bei der Kasse versicherten Erwerbstätigen bei fünf Prozent, sagte die Leiterin der TK-Landesvertretung, Maren Puttfarcken. Im Vergleich zum Vorjahr sei er um rund 29 Prozent gestiegen. Und zum letzten Vor-Corona-Jahr 2019 ergebe sich ein Plus von rund 17 Prozent. Die Hamburgerinnen und Hamburger seien in diesem Jahr mit schon jetzt 17,9 Tagen auch besonders lange krank, sagte Puttfarcken. "Vergangenes Jahr waren sie 14 Tage krank, und im Jahr 2019 - also vor der Pandemie - lagen die Fehltage im Schnitt bei 15,3 Tagen."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 22.12.2022 | 13:00 Uhr