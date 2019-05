Stand: 04.05.2019 06:04 Uhr

Tausende zum "MietenMove" erwartet

Die Hamburger Innenstadt gehört ab heute Mittag dem Mieter-Protest: Mehrere Tausend Menschen werden auf dem Rathausmarkt zum "MietenMove" erwartet - der zweiten Großkundgebung für bezahlbare Mieten in Hamburg. Im vergangenen Jahr hatten sich 8.000 Menschen beteiligt.

Mehr als 100 Initiativen, Vereine und Organisationen sind mit dabei. Sie fordern, dass Wohnen keine Ware sein dürfe. Hamburg brauche mehr Sozialwohnungen und mehr Wohnungen für arme, obdachlose und geflüchtete Menschen. Es solle einen wirksamen Schutz vor Mieterhöhungen geben, außerdem solle der Verkauf städtischer Flächen gestoppt werden.

Von der Interventionistischen Linken bis zum Mieterverein

Das Spektrum der Aktivisten ist breit gestreut: Es reicht von der Interventionistischen Linken, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, bis weit ins bürgerliche Spektrum - wie dem Mieterverein zu Hamburg, bei dem 70.000 Haushalte Mitglied sind. Der Mieterverein ist das erste Mal mit dabei und ruft alle Mieterinnen und Mieter auf, heute ein Zeichen für bezahlbare Wohnungen zu setzen.

Der Protestzug beginnt am Mittag am Rathausmarkt. Die Strecke führt über den Jungfernstieg, die Hafencity bis zu den Landungsbrücken. Dadurch dürfte es den gesamten Nachmittag zu größeren Verkehrsbehinderungen kommen.

Erste Demo am Donnerstag

Am Donnerstag gab es bereits eine kleine Kundgebung auf dem Rathausmarkt. Bei der Aktion, die als "Aufwärm-Veranstaltung" für Sonnabend bezeichnet wurde, sagte Steffen Jörg vom Bündnis Recht auf Stadt im Gespräch mit NDR 90,3: "Die Thematik Mietenwahnsinn betrifft große Teile der Stadtgesellschaft." Sieben von zehn Hamburgern befürchteten laut Umfragen, dass sie sich zukünftig das Leben in der Stadt nicht mehr leisten können. Die Politik fange an, darauf zu reagieren, aber "noch unzureichend".

In Eimsbüttel fand am Donnerstagabend zudem ein gezielter Protest gegen das Immobilienunternehmen Akelius statt. An der Ecke Heußweg/Osterstraße trafen sich Aktivisten, um gegen die hohen Mieten des schwedischen Unternehmens zu demonstrieren.

