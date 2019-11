Stand: 24.11.2019 17:34 Uhr

Gamevention: Tausende besuchen Festival in Hamburg

Mehrere Tausend Menschen sind am Wochenende zur Messe "Gamevention" in die Hamburger Messehallen gekommen. Für Spiele-Fans gab es ein breites Programm rund ums Thema Gaming. Neuheiten oder bekannte Titel konnten getestet und gespielt werden. Die Veranstalter gingen am Sonntag davon aus, die angepeilte Marke von insgesamt 10.000 Besucherinnen und Besuchern zu erreichen.

Hamburg als Hotspot der Games-Branche

Am Sonnabend hatte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die "Gamevention" eröffnet. Veranstaltungssprecher Achim Quinke sprach von einem starken Signal. Die Hansestadt sei mit rund 200 Unternehmen ein Hotspot der Games-Branche in Deutschland. Bisher gebe es hier für Spiele-Fans aber keine nennenswerten Veranstaltungen. Diese Lücke wolle man mit der "Gamevention" schließen.

Schwerpunkte: E-Sports und Cosplays

Im Fokus des Gaming-Festivals standen unter anderem E-Sports. Auf einer eigenen Bühne konnten sich Hobbyspielerinnen und -spieler mit Profis messen. Außerdem trafen am Sonntag die E-Sports-Profis des HSV und des FC St. Pauli aufeinander. Ein weiterer Schwerpunkt waren sogenannte Cosplays. Cosplayer und -playerinnen stellen Figuren aus bekannten Anime-Serien, Filmen oder Videospielen nach. In einer eigenen Cosplay-Arena wurden dazu auch Workshops angeboten.

