Stand: 14.02.2024 19:03 Uhr Tausende bei "Jobwoche"-Messe in Hamburg

Fast 10.000 Besucherinnen und Besucher haben sich am Mittwoch in Hamburg auf der "Jobwoche"-Messe über aktuelle Ausbildungs- und Berufsangebote informiert. In der Barclays Arena präsentierten sich rund 200 Unternehmen aus der Region. Dabei waren vor allem Arbeitgeber aus dem Dienstleistungs- und Verwaltungsbereich, der Gesundheitsbranche und dem Handwerk. Laut Veranstalter gab es in diesem Jahr besonders viele Angebote, die sich an Menschen mit geringen Deutschkenntnissen richten.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 14.02.2024 | 19:30 Uhr