Stand: 13.11.2022 07:41 Uhr Tausende Ukrainer beginnen Integrationskurs in Hamburg

Rund 12 300 Ukrainerinnen und Ukrainer haben in diesem Jahr bislang einen Integrationskurs in Hamburg begonnen. Das teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg mit. In diesen Kursen lernen sie die Grundzüge der deutschen Sprache, des Rechtssystems und der Kultur der Bundesrepublik.

