Tausende Rotarier treffen sich in Hamburg

In Hamburg treffen sich von heute an etwa 25.000 Mitglieder des wohltätigen Rotary-Clubs in der Hamburg Messe. Aus insgesamt 170 Ländern reisen sie zu ihrem fünftägigen Weltkongress in der Hansestadt an. Als Gast hat sich unter anderem auch Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) angekündigt.

Rotarier verfolgen humanitäre Ziele

Etwa 1,2 Millionen Rotarier gibt es weltweit. In Deutschland gibt es rund 1.100 Wohltätigkeitsclubs mit etwa 56.000 Mitgliedern. Auf der "Rotary International Convention" wollen sie Kontakte knüpfen und besprechen, wie sie ihr Wissen und Netzwerk effektiver nutzen können, um anderen zu helfen. Der Präsident der Rotarier, Barry Rassin, von den Bahamas erklärte: "Hamburg ist als das Tor zur Welt bekannt. Wir freuen uns, die Welt nach Hamburg zu bringen."

Die Rotarier haben vor allem ein Ziel vor Augen: die Lebensqualität benachteiligter Menschen zu verbessern. Viele Mitglieder sind Führungskräfte, sie treffen sich in ihrer Freizeit mit Gleichgesinnten und verschreiben sich humanitären Zielen - für die fleißig gespendet wird. Wichtigstes Projekt: der Kampf gegen die Kinderlähmung. Die Rotary-Clubs wollen die Krankheit weltweit ausrotten.

Helfen auch vor der Haustür

Aber auch im Kleinen sind die Rotarier aktiv. In Hamburg schmieren die Clubmitglieder etwa auch mal Brötchen für ein Obdachlosen-Frühstück. In Amsterdam steigen Rotarier in die Kanäle und sammeln dort Plastik aus dem Wasser und die Jugendgruppe des deutschen Rotary-Clubs hat schon rund 500 Bienenhotels gebaut und aufgestellt.

Bisher größter Kongress der Hamburg Messe

Den Rotary-Club gibt es seit 1905. Er wurde in der US-Stadt Chicago gegründet. Die deutsche Version nahm 1927 in Hamburg ihren Anfang.

Die Weltkongresse der Rotarier finden jährlich statt. Bis zum Donnerstag werden die 25.000 Teilnehmer die Hotels der Stadt füllen. Es handelt sich um den größten Kongress, den die Hamburg Messe je organisiert hat. Mehr als 200 Rotary-Projekte werden auf dem Gelände der Hamburger Messe im "Haus der Freundschaft" in einer Ausstellung gezeigt.

