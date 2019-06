Stand: 16.06.2019 13:21 Uhr

Tausende Biker beim MOGO am Michel

Mehrere Tausend Biker und Besucher sind am Sonntag zum 36. Motorradgottesdienstes (MOGO) am Hamburger Michel gekommen. Bei der Feier wurde unter anderem der verunglückten Motorradfahrer des vergangenen Jahres gedacht. Zuvor gab es ein Bühnenprogramm mit Live-Musik vor der Kirche. Nach dem Gottesdienst startete ein Konvoi der Motorradfahrer über die Elbbrücken in Richtung Buchholz. Bis 18 Uhr wird dort ein Fest gefeiert.

Motorradgottesdienst in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 16.06.2019 13:00 Uhr Tausende Biker haben sich beim Motorradgottesdienst vor dem Hamburger Michel versammelt. NDR 90,3 Reporterin Anne Adams berichtet.







Die Strecke des Konvois führt von der Ludwig-Erhard-Straße über die Elbbrücken und die A255/A1 bis zum Gelände der Firma Möbel Kraft. Während des Konvois in Richtung Buchholz ist eine Überquerung der Straßen für etwa eineinhalb Stunden nicht möglich. Dies gilt auch für Fußgänger und Fahrradfahrer. Die Polizei empfiehlt anderen Verkehrsteilnehmern, U- und S-Bahnen zu nutzen.

Verkehrsinformationen Link MOGO: Welche Straßen sind wann gesperrt? Tausende Biker kommen zum Motorradgottesdienst nach Hamburg. Anschließend geht es per Konvoi nach Buchholz. Infos über Straßensperrungen auf der MOGO-Internetseite. extern

Fahrradsternfahrt findet gleichzeitig statt

Wegen einer gleichzeitig stattfindenden Fahrrad-Demo zum Klimaschutz begann der Gottesdienst im Michel den Angaben zufolge eine halbe Stunde früher als gewohnt. "In der ursprünglichen Planung wären sich Motorradkonvoi und Fahrraddemo auf den Elbbrücken begegnet", erläuterte MOGO-Pastor Lars Lemke. Die evangelische Nordkirche sei sehr im Klimaschutz engagiert. Deshalb sei es den Veranstaltern wichtig, dass der MOGO nicht als eine Art Gegenveranstaltung verstanden werde. Es sei alles unternommen worden, damit beide Veranstaltungen ungestört verlaufen können. Lemke führt den Konvoi nach Buchholz auf einem Elektro-Motorrad an.

MOGO am Michel in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 16.06.2019 13:00 Uhr Autor/in: Anne Adams Tausende Biker sind zum Motorradgottesdienst in Hamburg gekommen. MOGO-Pastor Lemke freut sich über den großen Zuspruch. Anne Adams berichtet.







Weltweit größter Motorradgottesdienst

Je nach Wetter wurden in den vergangenen Jahren zwischen 15.000 und 30.000 Biker beim Hamburger MOGO gezählt. Nach Angaben der Organisatoren ist er damit der weltweit größte Motorradgottesdienst.

2018: Der 35. Motorradgottesdienst in Hamburg









