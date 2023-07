Tausch-Portal soll Krankentransporte in Hamburg beschleunigen Stand: 07.07.2023 09:47 Uhr Kliniken und Patientinnen und Patienten kennen das Problem: Sie warten auf einen Krankentransport - aber es kann Stunden dauern, bis der Krankenwagen kommt. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Harburg hat jetzt möglicherweise eine Lösung gefunden, damit es deutlich schneller geht.

Vor knapp drei Jahren gingen die Probleme in Hamburg los - damals hatte ein großer Anbieter von Krankentransporten seine Fahrzeugflotte deutlich reduziert. Die Folge waren Wartezeiten für Patientinnen und Patienten von bis zu acht Stunden. Und sogar noch in diesem Winter musste die Feuerwehr ständig einspringen - ihr Job ist eigentlich der Rettungsdienst und nicht der Krankentransport; beispielsweise vom Pflegeheim in eine Klinik.

Mehr als die Hälfte der Anbieter machen schon mit

Jetzt soll es besser laufen mit einem Tausch-Portal, das ein Tochterunternehmen des DRK Harburg entwickelt hat. Wenn ein Anbieter von Krankentransporten gerade einen Engpass hat, dann meldet er das dem digitalen Tausch-Portal. Und dann kann ein anderer Anbieter die Fahrt übernehmen. Mehr als die Hälfte der gut 20 Anbieter in Hamburg machen bereits mit, so das DRK.

DRK: Krankenwagen bisher nicht gut koordiniert

Was einfach klingt, war aber wohl mit viel Überzeugungsarbeit verbunden: Denn die Unternehmen verstanden sich bislang vor allem als Konkurrenten - jetzt also wollen sie besser zusammenarbeiten. Das DRK ist überzeugt, dass es nicht zu wenig Krankenwagen in Hamburg gibt - sie seien bisher nur nicht gut koordiniert gewesen.

