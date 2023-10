Stand: 20.10.2023 18:00 Uhr Tatverdächtiger in Hamburger Mordfall von 1992 verhaftet

Mithilfe von DNA-Spuren ist ein 31 Jahre alter Mordfall aus Hamburg aufgeklärt worden. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. Durch einen Treffer in einer DNA-Datenbank wurde ein 53-Jähriger als Tatverdächtiger identifiziert. Er steht im Verdacht einen 60-Jährigen getötet zu haben, den er 1992 zuvor in seiner Wohnung überfallen hatte. Er hatte auch die Einnahmen aus dessen Blumengeschäft gestohlen. Der Verdächtige wurde am Mittwoch in Großbritannien verhaftet, nachdem in Hamburg Haftbefehl erlassen wurde.

