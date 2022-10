Stand: 09.10.2022 11:07 Uhr Taser-Einsätze der Hamburger Polizei steigen

Hamburgs Polizei setzt inzwischen häufiger Taser ein. Laut Senat sind die Distanz-Elektroschocker in den ersten zehn Jahren 12 mal, in den vergangenen sieben Jahren aber bereits 14 mal eingesetzt worden. Die Linksfraktion hatte danach gefragt und kritisiert das Vorgehen. Taser sind alles andere als harmlos, so die Partei. Menschen können demnach schwer oder gar tödlich verletzt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.10.2022 | 11:00 Uhr