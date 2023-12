Stand: 28.12.2023 08:00 Uhr Tarifverhandlungen im Einzelhandel gehen weiter

Im Tarifstreit des Einzelhandels sind am Donnerstag nach wochenlanger Pause die Gespräche wieder aufgenommen worden. Das teilte die Gewerkschaft ver.di mit. Verhandelt wird zunächst für den Einzelhandel in Hamburg. Je nachdem, wie ein Abschluss ausfällt, könnte er als Vorbild für die anderen 13 Tarifbezirke dienen. Der Tarifkonflikt dauert schon seit Monaten an. Für den Handelsverband Deutschland ist diese Runde die "letzte Möglichkeit für eine Einigung noch in diesem Jahr". Kurz vor Weihnachten hatte ver.di mit einem bundesweiten Warnstreik erneut versucht, Druck auf die Arbeitgeberseite auszuüben.

