Stand: 27.07.2022 17:08 Uhr Tarifverhandlungen für Hafenarbeiter vertagt

Im Tarifkonflikt für die Hafenarbeiterinnen und -arbeiter haben die Gewerkschaft ver.di und die Hafenbetriebe am Mittwoch ihre achte Verhandlungsrunde ohne Einigung beendet. Die Gespräche sollen an dem bereits früher vereinbarten nächsten Verhandlungstermin am 10. August fortgesetzt werden. | Sendedatum NDR 90,3: 27.07.2022 17:00