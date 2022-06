Stand: 21.06.2022 07:45 Uhr Tarifverhandlungen für Hafenarbeiter: Ver.di fordert besseres Angebot

Vor der vierten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt um die Bezahlung der Hafenarbeiter an Deutschlands Seehäfen hat die Gewerkschaft ver.di die Arbeitgeber zu einem deutlich verbesserten Angebot aufgefordert. Die Tarifverhandlungen für die rund 12.000 Beschäftigten an deutschen Seehäfen werden heute in Bremen fortsetzen. Die dritte Verhandlungsrunde in Hamburg war Mitte Juni ergebnislos abgebrochen worden. | Sendedatum NDR 90,3: 21.06.2022 08:00