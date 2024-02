Stand: 08.02.2024 19:52 Uhr Tarifverhandlungen: Hochbahn macht neues Angebot

Erst am vergangenen Freitag legte ein Warnstreik den U-Bahn- und Busverkehr in Hamburg lahm: Nun hat die Hochbahn der Gewerkschaft ver.di ein neues Angebot vorgelegt, wie das Verkehrsunternehmen am Donnerstag mitteilte. Das sieht unter anderem höhere Zulagen und mehr freie Tage für alle vor, die im Schichtdienst arbeiten. Die Tarifverhandlungen gehen am 19. Februar weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 08.02.2024 | 20:00 Uhr