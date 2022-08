Stand: 30.08.2022 19:30 Uhr Tarifstreit: Kundgebung bei Airbus-Logistiker

Vor dem Airbus-Werksgelände in Finkenwerder hat am Dienstag die Hauptkundgebung für die rund 600 Beschäftigten der CEVA Logistics stattgefunden. Die IG Metall möchte, dass für die Firmen-Standorte Hausbruch und Finkenwerder bereits bestehende Flächentarifverträge "vergleichbarer Logistik-Unternehmen" gültig werden. Dabei geht es um finanzielle Zusatzleistungen wie eine Corona-Prämie und einen Inflationsausgleich. Dagegen wehrt sich die CEVA-Geschäftsleitung. Ohne eine Einigung droht ein Streik, der auch den Airbus-Standort in Hamburg treffen würde. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 30.08.2022 19:30