Tarifstreit: Im Hamburger Hafen drohen zu Pfingsten Engpässe

Stand: 22.05.2021 07:34 Uhr

Im Hamburger Hafen drohen am Wochenende erhebliche Probleme bei der Containerabfertigung. In den sozialen Medien rufen unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaft ver.di dazu auf, am Montag nicht zur Arbeit zu erscheinen. Grund ist der schwelende Tarifkonflikt.