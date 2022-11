Tarifstreit: IG Metall ruft für heute zu Warnstreik auf Stand: 16.11.2022 06:15 Uhr Die IG Metall erhöht im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie den Druck und hat Zehntausende Beschäftigte im Norden für heute zu einem Warnstreik aufgerufen.

Insgesamt sind in 13 Städten im Norden Warnstreik-Aktionen angekündigt. Die größten Aktionen mit jeweils drei Demonstrationszügen sind laut IG Metall Küste in Hamburg und auch in Bremen geplant. In Hamburg werden Tausende Menschen mit Trillerpfeifen und Transparenten durch die Stadt ziehen. Beschäftigte aus mehr als 80 Betrieben werden dabei sein - unter anderem von Airbus, Arcelor Mittal, aber auch Philips und Jungheinrich. Die Demonstrationszüge starten um 10.15 Uhr von der Elbphilharmonie und vom Platz der Republik in Altona sowie um 10.30 Uhr von Blohm + Voss. Die zentrale Kundgebung ist um 11 Uhr auf dem St. Pauli Fischmarkt geplant. In Hamburg will der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, vor die Metaller treten.

Demos in vielen norddeutschen Städten

In Bremen wird als Redner das geschäftsführende Vorstandsmitglied der IG Metall, Hans-Jürgen Urban, erwartet. In Schleswig-Holstein sind Proteste in Flensburg, Itzehoe, Kiel, Lübeck und Rendsburg geplant. In Mecklenburg-Vorpommern soll es in Rostock eine zentrale Kundgebung geben, in Niedersachsen sind Aktionen in Cuxhaven, Emden, Nordenham, Papenburg und Rastede angekündigt. "Nordmetall verweigert weiter eine Einigung am Verhandlungstisch. Jetzt kriegen sie die Antwort aus den Betrieben", hatte Friedrich am Montag gesagt. Bis Ende der Woche müsse eine Lösung her, "sonst eskaliert der Konflikt".

IG Metall Küste verhandelt für 130.000 Beschäftigte

Die IG Metall Küste verhandelt für die 130.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestniedersachsen und Schleswig-Holstein. Bereits am vergangenen Freitag hatten einen Tag nach der erfolglosen vierten Tarifrunde bei einem neuerlichen Warnstreik mehr als 6.300 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Schwerpunkt war Airbus in Hamburg mit 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Positionen liegen noch weit auseinander

Die IG Metall verlangt für die bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber hatten in den bislang regional geführten Verhandlungen jeweils Einmalzahlungen von 3.000 Euro und zudem bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. Die Einmalzahlung soll steuer- und abgabenfrei direkt bei den Beschäftigten ankommen.

