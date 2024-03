Stand: 05.03.2024 19:45 Uhr Tarifstreift: Bauarbeiter-Demo im Hamburger Hafen

500 Euro mehr im Monat - dafür haben am Dienstagvormittag rund 200 Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen sowie Vertreter und Vertreterinnen der Gewerkschaft IG BAU im Hamburger Hafen protestiert. Hintergrund des Protests ist die zweite Runde der Tarifverhandlungen für das Bauhauptgewerbe. Diese startete am Dienstag in Berlin. Bei fehlender Einigung drohen die rund 21.000 Beschäftigten im Hamburger Baugewerbe mit Streiks.

