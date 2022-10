Stand: 29.10.2022 21:14 Uhr Tarifkonflikt in der Metallindustrie: Warnstreik in Hamburg

Im Streit um einen neuen Tarifvertrag für die Metall- und Elektrobranche will die Gewerkschaft IG Metall Druck ausüben. In der Nacht liefen in mehreren Bundesländern Warnstreiks an. In Hamburg legten Beschäftigte der Aluminiumhütte Speira die Arbeit nieder. Der IG Metall Bezirksleiter Hamburg, Daniel Friedrich, betonte, außer einer Einmalzahlung hätten die Arbeitgeber bisher nichts Konkretes zu bieten. Die IG Metall will acht Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten.

