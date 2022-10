Stand: 28.10.2022 12:53 Uhr Tarifkonflikt in der Metallindustrie: Warnstreik am Sonnabend

Im Streit um einen neuen Tarifvertrag für die Metall- und Elektrobranche ruft die Gewerkschaft IG Metall ab Mitternacht in Hamburg zu einem ersten Warnstreik auf. Betroffen ist die Aluminiumhütte Speira im Hafen. Außerdem wird bei zwei weitere Unternehmen in Norddeutschland die Arbeit ruhen. Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Lohn, die Arbeitgeber hatten zuletzt eine Einmalzahlung in Höhe von 3.000 Euro angeboten.

