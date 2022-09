Tarifkonflikt: Lufthansa-Piloten wollen erneut streiken Stand: 06.09.2022 06:13 Uhr Es werden wohl wieder schwierige Zeiten für die Passagiere am Hamburger Flughafen. Die Piloten der Lufthansa haben den nächsten Streik angekündigt. Schon am Mittwoch soll es losgehen - und diesmal länger dauern als am vergangenen Freitag.

Die Piloten der Lufthansa haben eine zweite Streikwelle bei der Airline beschlossen. Das Unternehmen könne den ab Mittwoch geplanten mehrtägigen Ausstand noch mit einem "ernstzunehmenden" Angebot abwenden, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) in der Nacht zum Dienstag mit. Dazu sei für den Dienstag ein weiterer Verhandlungstermin angeboten worden.

Schon Streik am Freitag legte Lufthansa-Betrieb lahm

Die Piloten hatten bereits am vergangenen Freitag den kompletten Betrieb der Lufthansa-Kerngesellschaft lahmgelegt. Mehr als 800 Flüge mit 130.000 betroffenen Passagieren fielen aus, das Unternehmen erlitt nach eigener Aussage einen wirtschaftlichen Schaden von 32 Millionen Euro. Auch in Hamburg fielen Dutzende Flüge von und nach München und Frankfurt aus. In einer ersten Reaktion sagte ein Lufthansa-Sprecher: "Wir bedauern sehr, dass die Gewerkschaft den Weg der Eskalation weitergeht." Dem neuerlichen Streikaufruf zufolge sollen die Abflüge der Lufthansa-Passagiermaschinen aus Deutschland am Mittwoch und Donnerstag bestreikt werden. Bei der Frachttochter Lufthansa Cargo ist der Streik von Mittwoch bis Freitag geplant.

Tochtergesellschaften wie Eurowings nicht betroffen

Aus rechtlichen Gründen kann die VC nur Arbeitnehmer in Deutschland zum Arbeitskampf aufrufen. Bestreikt werden daher ausschließlich die Abflüge der Lufthansa-Kerngesellschaft sowie der Lufthansa Cargo von deutschen Flughäfen. Die Tochtergesellschaften Eurowings, Lufthansa Cityline und Eurowings Discover sind von dem Arbeitskampf nicht betroffen. Gleiches gilt für ausländische Lufthansa-Töchter wie Swiss, Austrian, Brussels oder Air Dolomiti.

Tarifkonflikt: Lufthansa lehnt VC-Forderungen ab

Vor dem Arbeitsgericht München hat die VC ihre Tarifforderung derweil in einem Detail abgeändert. Weil auch die Richter rechtliche Bedenken gegen einen automatisierten Inflationsausgleich ab dem kommenden Jahr äußerten, wird nun ein "pauschaler" Inflationsausgleich in Höhe von 8,2 Prozent verlangt. Im laufenden Jahr sollen die Gehälter um 5,5 Prozent steigen. Dazu kämen eine neue Gehaltstabelle sowie mehr Geld für Krankheitstage, Urlaub und Training. Laut Lufthansa würden die zusammengefassten Forderungen der VC die Personalkosten im Cockpit um 40 Prozent erhöhen. Dies sei selbst ohne Rücksicht auf die finanziellen Folgen der Corona-Krise außerhalb des Vertretbaren. Auf eine Laufzeit von zwei Jahren würde das eine Mehrbelastung von 900 Millionen Euro bedeuten, hieß es bei der Lufthansa.

